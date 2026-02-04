Қозоғистон-Покистон бизнес форуми: 200 миллион долларга яқин 30 дан ортиқ шартномалар имзоланди
ISLAMABAD. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф Қозоғистон-Покистон бизнес форумида иштирок этишди. Давлат раҳбари ўз нутқида Бош вазир Шаҳбоз Шарифга ушбу муҳим тадбирни ташкил этиш ташаббуси билан чиққани учун миннатдорчилик билдирди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
«Покистонга биринчи давлат ташрифим икки томонлама ҳамкорликда муҳим тарихий босқичга айланди. Биз шериклигимизни стратегик даражага кўтариш учун Қўшма декларация имзоладик. Бугунги бизнес форумида жами 200 миллион долларга яқин 30 дан ортиқ шартномалар имзоланди. Бу қардош халқларимизнинг савдо-иқтисодий ва инвестиция ҳамкорлигини янада мустаҳкамлашга янги туртки беради. Аслида, бизнинг ҳамкорлигимиз доимий равишда кенгайиб бормоқда. Ўтган йили икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси деярли икки баравар ошди. Қозоғистонда қурилиш, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш, саноат ва бошқа кўплаб соҳаларда Покистон капитали иштирокидаги 200 дан ортиқ компания фаолият юритмоқда. Ушбу ижобий тенденцияга асосланиб, биз икки томонлама савдони 1 миллиард долларга етказиш бўйича улкан мақсад қўйдик», — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент Ҳукуматга икки мамлакат бизнес тузилмалари ўртасидаги ҳамкорликни, жумладан, Қозоғистон-Покистон ҳукуматлараро комиссияси доирасида фаоллаштиришни топширганини маълум қилди.
«Қозоғистон Марказий Осиёдаги йирик иқтисодиёт сифатида минтақавий ўсишни таъминлаш ва янги имкониятларни очишга катта ҳисса қўшмоқда. Ўтган йили иқтисодиётимиз 6,5 фоизга ўсди, натижада ялпи ички маҳсулот 300 миллиард долларлик чегарадан ошди. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот 15 минг долларга етди. Бу бизнинг бозоримиз барқарор ва юқори иқтисодий салоҳиятга эга эканлигидан далолат беради. Биз институционал тузилмаларни изчил такомиллаштириш орқали ривожланмоқдамиз. Иқтисодий стратегиямиз савдо ва инвестицияларни диверсификация қилиш, инновацияларни рағбатлантириш ва билимга асосланган ривожланиш моделини илгари суришга қаратилган. Мен раҳбарлик қиладиган Хорижий инвесторлар кенгаши Қозоғистондаги очиқлик, адолат ва бизнес муҳитини доимий равишда яхшилаш тамойилларига содиқдир. "Ягона дарча" тамойили асосида ишлайдиган Миллий рақамли инвестиция платформаси инвесторлар ва бизнес учун жараёнларни сезиларли даражада соддалаштиради», - деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф кичик таркибда музокаралар ўтказди.