OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:50, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф кичик таркибда музокаралар ўтказди

    АSTANА. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Бош вазир Шаҳбоз Шариф кичик таркибда музокаралар ўтказди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф
    Фото: Ақорда

    Томонлар сўнгги йилларда Қозоғистон ва Покистон ўртасида кўп қиррали ҳамкорлик жадал ривожланиб бораётганини таъкидладилар. Шунингдек, сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилдилар.

    Учрашув давомида савдо, транспорт-логистика, энергетика, қишлоқ хўжалиги, рақамлаштириш, космос ва молия соҳаларидаги муносабатларни чуқурлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф минтақавий ва халқаро кун тартибининг долзарб масалалари бўйича фикр алмашдилар.

    Эслатиб ўтамиз, Покистонда Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.

    Қозоғистон Президентини Исломобод аэропортида Президент Осиф Али Зардорий кутиб олди.

    Теглар:
    Сиёсат Қозоғистон Президенти Ақорда Покистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!