OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:39, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Покистонда Президент Қасим-Жомарт Тоқевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

    PÁKІSTAN. Kazinform – Покистон Бош вазирининг қароргоҳида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарини Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф кутиб олди.

    Президент Казахстана прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана
    Фото: Акорда
    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    В резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Акорда

    Қозоғистон Президенти ва Покистон Бош вазири суратга тушгандан сўнг, икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Кейин фахрий қоровул бошлиғи рапорт берди.

    Пәкістанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф расмий делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистонга давлат ташрифи билан борган эди.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Покистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!