Қозоғистон пляж футболи терма жамоаси Евролига-2022да иккинчи ғалабасини қўлга киритди
Виталий Тюльпа кетма-кет иккинчи ўйинда ҳисобни очди ва биринчи бўлимда Қозоғистонни олдинга олиб чиқди. Кейин эса Баянбек Муралинов ва Дмитрий Перевертов иккитадан гол уришди. Шунингдек, Асқар Азикенов рақиблар дарвозасини ишғол қилди.
Учрашув сўнггида Грузия терма жамоаси футболчилари гол билан жавоб қайтаришга муваффақ бўлишди. Бироқ Қозоғистон терма жамоаси футболчиси Ансат Муратули яна битта гол уриб, учрашувда ҳисобни ўрнатди – 7:1.
Турнир қизғин паллада. Молдова пойтахти - Кишинёвда бўлиб ўтмоқда. Қозоғистон терма жамоаси дастлабки ўйинда Норвегияни мағлуб этди (7:3).
Қозоғистонликлар навбатдаги ўйинини 29 июл куни Грецияга қарши ўтказади. Ўйин Нур-Султан вақти билан соат 19:00да бошланади.
Қозоғистон - Грузия - 7:1
Голлар: Тюльпа, Муралинов - 2, Перевертов - 2, Ажикенов, Муратули - Диаквнишвили;
28.07.2022. Евролига, «В» дивизиони.
Асосий стадион. Кишинев, Молдова.
Фото: kff.kz