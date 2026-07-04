Қозоғистон оятуллоҳ Хоманаий билан видолашув маросимида иштирок этди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Эрон Олий Раҳбари оятуллоҳ Сайид Али Хоманаий билан видолашувга бағишланган мотам маросимида иштирок этди.
Ташриф доирасида Ермек Кўшербаев Эрон Президенти Маъсуд Пезешкиён томонидан қабул қилинди ва Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи билан музокаралар олиб борилди.
Давлат раҳбари ва Қозоғистон халқи номидан қозоғистонлик вазир Эрон раҳбарияти ва халқига ҳамдардлик билдирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади.
Маъсуд Пезешкиён билан учрашувда томонлар унинг 2025 йил 10-11 декабрь кунлари Қозоғистонга расмий ташрифи давомида эришилган келишувларнинг амалга оширилиши, шунингдек, минтақадаги вазият ва унинг ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинди.
Аббос Ароқчи билан музокаралар давомида икки томонлама ҳамкорлик, халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги ўзаро ҳамкорлик, шунингдек, Қозоғистон-Эрон муносабатларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Ермек Кўшербаев Қозоғистоннинг Эрон билан анъанавий дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга содиқлигини тасдиқлади. Шунингдек, у Эрон ва минтақа мамлакатларининг барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашдаги муҳим ролини таъкидлади.
Музокаралар давомида Эрон ва АҚШ ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми доирасида эришилган келишувларнинг аҳамияти ҳам таъкидланди.
Томонлар 2026 йил 28 июнда Бандар Аббосдаги Шаҳид Ражаи портидан Қозоғистон транспорт ва логистика терминалини қуриш учун ерни ўтказиш тўғрисидаги келишувга алоҳида эътибор қаратдилар. Ушбу лойиҳа Давлат раҳбарининг Қозоғистоннинг транспорт ва транзит салоҳиятини ривожлантириш ва унинг экспорт имкониятларини кенгайтириш бўйича кўрсатмалари доирасида амалга оширилмоқда.
Учрашувда терминалнинг ишга туширилиши Қозоғистон ва Эрон ўртасидаги ўзаро савдо ҳажмини оширишга ҳисса қўшиши таъкидланди. 2025 йил охирида икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 26,4 фоизга ўсди ва 430,2 миллион АҚШ долларига етди.
Музокаралар натижасида томонлар Қозоғистон ва Эрон ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва икки томонлама кун тартибининг барча соҳаларида ўзаро алоқаларни кенгайтиришга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, 1 март куни Эрон Оятуллоҳ Хоманаийнинг вафот этганини тасдиқлади.