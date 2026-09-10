Қозоғистон номидан иштирок этаётганимдан фахрланаман – Рибакина
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина аёллар ўртасида яккалик баҳсларида дунёнинг биринчи ракеткасига айланганидан сўнг ўз фикрларини билдирди.
US Open турнирида журналистларга интервью берган Елена Рибакина Қозоғистон ҳақида гапириб, ўз ҳис-туйғуларини баҳам кўрди.
Унинг айтишича, бу шунчаки ғалаба эмас, балки Қозоғистон спорти учун тарихий ва фахрли воқеадир.
Теннисчи Қозоғистонга ҳар сафар келганида, мамлакатнинг қайси шаҳрига боришидан қатъи назар, уни болалар билан гавжум теннис кортлари кутиб олишини илиқлик билан эслади.
“Бутун бир авлодга илҳом бераётганингни кўриш ажойиб туйғу”, – деди Елена Рибакина.
У бу ҳолат кўп меҳнат қилсангиз, орзулар амалга ошишининг яққол исботи эканини таъкидлади. Турнирлар туфайли мамлакатда тез-тез бўла олмаса-да, Қозоғистонга қайтишни интиқлик билан кутишини айтди. Шунингдек, уни қўллаб-қувватлаб келаётган мамлакатига шахсан «раҳмат» айтгиси келишини билдирди. Теннисчи Қозоғистоннинг қўллаб-қувватлашини телефонидаги табрикларни очиб улгурмасиданоқ ҳис қилишини таъкидлади.
Кейинчалик Рыбакина Instagram саҳифасида ушбу ғалабаси ҳақида ёзди.
“Агар ишонсaнгиз, ҳамма нарса мумкин! Қозоғистон номидан иштирок этаётганимдан ва айнан шу мамлакат шарафини ҳимоя қилиб, дунёнинг биринчи ракеткасига айланиб, тарих яратаётганимдан фахрланаман”, – деб ёзди у.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Елена Рибакинани дунёнинг биринчи ракеткасига айлангани билан табриклагани ҳақида хабар берилган эди.
Шунингдек, Елена Рибакинанинг дунёнинг биринчи ракеткасига айлангани ҳақида хабар берган эдик.