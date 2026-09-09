Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди
ASTANА. Кazinform — Қўшма Штатларда бўлиб ўтаётган US Open "Катта Дубулға" теннис турнирида Елена Рибакина чорак финалда Париж Олимпиадаси чемпиони Чжэн Циньвэнни (Хитой) 3:6, 6:1, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
Ушбу ғалаба туфайли теннисчи нафақат ярим финалга чиқди, балки жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилди (кейинги душанба куни янгиланади).
Энди у 1/2 финалда Кори Гауфф (АҚШ) ёки Мирра Андреева (Россия) жуфтлиги ғолиби билан рақобатлашади.
Шуни таъкидлаш керакки, Арина Соболенко (Беларусь) ушбу турнирда 2024 ва 2025 йилларда муваффақият қозонган ва бу йил у кетма-кет олтинчи марта ярим финалга чиқди.
27 ёшли Елена Рибакина бунгача 2022 йилда Уимблдон ва 2026 йилда Австралия очиқ чемпионатида ғолиб чиққан эди.
АҚШ очиқ турнирининг умумий соврин жамғармаси 108 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Ярим финалга чиққани учун қозоғистонлик теннисчи 1 миллион 450 минг АҚШ доллари миқдорида мукофот олди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина биринчи марта US Openнинг чорак финалига йўл олди.