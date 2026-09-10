Президент Елена Рибакинани дунёнинг биринчи рақамли ракеткасига айлангани билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари теннисчи Елена Рибакинани "Дунёнинг биринчи ракеткаси" унвонини қўлга киритгани билан табриклади. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
— Сизнинг ажойиб истеъдодингиз, меҳнатсеварлигингиз ва ўзингизга бўлган кучли ишончингиз туфайли сиз WТА рейтингининг энг юқори поғонасига кўтарилдингиз ва юқори чўққига чиқдингиз. Ушбу тарихий ғалаба Қозоғистон спортига шон-шараф келтирди. Сизнинг исмингиз жаҳон тенниси йилномасида ўчмас из қолдирди. Сизнинг муваффақият сари йўлингиз мамлакатимизнинг ёш спортчилари ва бутун дунё бўйлаб миллионлаб теннис мухлислари учун намунадир. Шунингдек, мен сизнинг кортда ҳам, жамоатчилик олдида ҳам, жамоатчилик билан мулоқотингизда ҳам яққол кўриниб турган юксак маданиятингизни алоҳида таъкидламоқчиман. Бу, шубҳасиз, сизнинг ақл-заковатингиз ва инсоний табиатингизнинг яққол намоёнидир, — дейилади табрикномада.
Қасим-Жомарт Тоқаев Елена Рибакинага чемпионларнинг оташин руҳидан илҳомланиб, янги чўққиларни забт этишини тилади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.