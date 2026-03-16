Қозоғистон мол гўшти экспорти талабларини енгиллаштиради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги мамлакатдан мол гўшти экспорти қоидаларига ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ashyq НҲА порталида хабар берилди.
Вазирлик томонидан таклиф қилинган янги ўзгаришлар боқиш билан шуғулланувчи фермерларнинг ишини соддалаштиришга қаратилган. Хусусан, илгари фақат йирик корхоналар учун ажратилган квоталар энди ўрта фермер хўжаликлари учун ҳам мавжуд бўлади.
— Ушбу лойиҳа маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни рағбатлантириш учун ишлаб чиқилган. Биз янги ўйинчиларнинг бозорга киришига йўл очиш ва экспорт тўсиқларини олиб ташлаш ниятидамиз, — дейилади ҳужжатда.
Шу муносабат билан экспорт қилинадиган гўшт ҳажми тўғридан-тўғри бўрдоқилаш фермасининг қувватига, яъни ундаги чорва моллари сонига боғлиқ бўлиб қолади. Ҳужжатга кўра, квота ҳажми қуйидагича тақсимланади:
- 5000 бошгача мол бўрдоқилайдиган фермалар учун — 1000 тонна;
- 10 000 бошгача мол бўрдоқилайдиган фермалар учун — 2000 тонна;
- 15 000 бошгача мол бўрдоқилайдиган фермалар учун — 3000 тонна;
- 20 000 бошгача мол бўрдоқилайдиган фермалар учун — 4000 тонна;
- 50 000 бошгача мол бўрдоқилайдиган фермалар учун — 10 000 тонна.
Шуни таъкидлаш керакки, илгари фақат ўз гўштни қайта ишлаш заводларига эга бўлганларга устуворлик берилган бўлса, энди 5000 дан ортиқ ҳайвонга эга боқиш майдончалари, ҳатто ўз сўйишхонасига эга бўлмаса ҳам, ўз маҳсулотларини бошқа корхоналар орқали чет элга сотишлари мумкин. Шунингдек, ўз гўштни қайта ишлаш заводларига эга фермер хўжаликлари учун чорва молларининг максимал сони 500 тагача қисқартирилди.
Умумий квота ҳажми 20 минг тонна даражасида қолмоқда ва у 6 ой давомида амал қилади.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Қозоғистондан гўшт импорт қилувчи мамлакатлар сони кўпаяди.