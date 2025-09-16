Қозоғистон маънавий дипломатияни мустаҳкамлашнинг муҳим намунаси бўлди – Бутунжаҳон ислом лигаси
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон дин ва маданият вакиллари ўртасида кўприк ўрнатишнинг муҳим намунаси бўлди. Бу ҳақда Бутунжаҳон ислом лигаси бош котиби ўринбосари Абдулраҳмон аз-Зайд Астанадаги форумда маълум қилди.
– Бугун биз Қозоғистонда бўлиб ўтаётган муҳим форумда учрашиш учун келдик. Қозоғистон маънавий дипломатияни мустаҳкамлаш, турли дин ва маданият вакиллари ўртасида кўприк ўрнатишнинг муҳим намунаси бўлди. Ушбу юксак нуфузли форум бугун саккизинчи марта ўтказилмоқда ва замонавий дунёнинг асосий мафкуравий тадбирларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу йиғин ўз натижалари ва мақсадлари билан бутун дунё эътиборини торта бошлади. Қолаверса, мазкур форум етакчиларнинг бутун дунёда жамоат тотувлигини мустаҳкамлаш ва тинчлик ўрнатишга қаратилган цивилизациявий қарашларини ўзида акс эттиради, – деди Абдулраҳмон аз-Зайд Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди Котибиятининг ХХIII йиғилишида.
Шу муносабат билан у Бутунжаҳон ислом лигаси бутун дунёда тинчликни мустаҳкамлаш, давлатлар жамиятида тотувликни ўрнатиш бўйича жамоавий ишларни давом эттиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
— Биз қуролли тўқнашувларга олиб келадиган барча кўринишларни қоралаймиз. Биз тинчликсевар ҳамкорларимизни, барча дин вакилларини ҳамжиҳатликка чақирамиз, – деди у.
Шу муносабат билан Бутунжаҳон ислом лигаси Бош котиби ўринбосари Украина ва Россия ўртасидаги можарони тўхтатиш, Ғазодаги муаммони ҳал қилиш учун барча имкониятларни ишга солиш кераклигини айтди. Ғазо бўйича барча халқаро мажбуриятлар бажарилиши керак.
Эслатиб ўтамиз, БМТ: Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатлари туфайли камида 21 минг бола ногирон бўлиб қолди.