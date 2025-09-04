БМТ: Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатлари туфайли камида 21 минг бола ногирон бўлиб қолди
ASTANА. Кazinform – 2023 йил 7 октябрдан бери Исроилнинг Фаластин анклавидаги ҳарбий ҳаракатлари натижасида Ғазода камида 21 минг бола ногирон бўлиб қолди.Бу маълумотлар Женевада БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича қўмитаси экспертлари томонидан маълум қилинди, деб хабар беради ТАСС.
Улар тақдим этган маълумотларга кўра, Ғазода 40,5 га яқин бола уруш оқибатида жароҳат олган.
Шунингдек, 2023 йилнинг 7 октябридан 2025 йилнинг 21 августига қадар Ғазонинг 157 мингдан ортиқ аҳолиси жароҳатланган. Уларнинг 25 фоизи умр бўйи ногирон бўлиб қолиш хавфи остида.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилнинг 7 октябрь куни ХАМАС тарафдорлари Ғазо секторидан Исроил ҳудудига кирганидан кейин Яқин Шарқдаги вазият кескинлашган эди. Чунки ўшанда ХАМАС тарафдорлари Ғазо-Исроил чегараси ҳудудидаги аҳоли пунктлари аҳолисини ўлдириб, 250 дан ортиқ кишини гаровга олган эди.
Бунга жавобан Исроил анклавда ХАМАСнинг ҳарбий ва сиёсий тузилмаларини йўқ қилиш ва ўғирлаб кетилган одамларни қайтариш учун ҳарбий операция бошлади.
Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, ҳарбий амалиётлар натижасида 63 мингдан ортиқ фаластинлик ҳалок бўлган, 161 мингдан ортиқ киши жароҳатланган. Бундан ташқари, 367 нафар маҳаллий аҳоли, жумладан, 131 нафар бола очликдан вафот этган.
18 нафар мустақил экспертдан иборат БМТнинг ногиронлар ҳуқуқлари бўйича қўмитаси келишув асосида иш олиб борувчи орган ҳисобланади.
У Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг иштирокчи-давлатлар томонидан бажарилишини назорат қилади. 2025 йил сентябрь ҳолатига кўра, Конвенцияни 192 давлат ва жумладан, Европа Иттифоқи билан 193 томон ратификация қилган.
Эслатиб ўтамиз, Ғазо сектори камида 10 йилга АҚШ протекторатига топширилиши мумкин.