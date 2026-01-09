Қозоғистон кутубхоналари 240 минг китобга кўпайди
ASTANА. Кazinform – 2025 йилда 119 дан ортиқ китоб 240 500 нусхада чоп этилди ва мамлакатнинг ҳудудий кутубхоналарига етказиб берилди.
Маданият ва ахборот вазирлиги маълумотларига кўра, улар орасида «Шоқан. Ерек туған феномен» фотоальбоми, Абай Қўнонбойулининг 180 йиллигига бағишланган асарлар, «Бақытсыз Жамал» романи, шунингдек, Илияс Есенберлин, Жумекен Нажимеденов, Қадир Мирза Али ва Туманбай Молдағалиевнинг асарлар тўпламлари бор.
Халқаро ҳамкорлик доирасида Римда Италия томони кўмагида Шоқан Уалиханов ҳақидаги китобнинг итальян ва инглиз тилларига таржима қилинган версиясининг тақдимоти бўлиб ўтди.
Маданият ва ахборот вазирлиги шунингдек, мамлакатнинг Франкфурт-Майндаги энг йирик халқаро китоб ярмаркасида иккинчи марта иштирок этишини қўллаб-қувватлади. Кўргазмада миллий павильон ташкил этилди, унда юбилей нашрлари, жумладан, етти тилга таржима қилинган «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа Ұлағат» асари намойиш этилди. «Бақытсыз Жамал» романи миллий насрнинг дастлабки асарларидан бири сифатида юқори халқаро эътирофга сазовор бўлди.
Маданият ва ахборот вазирлиги вакиллари Пекин ва Гуанчжоуда бўлиб ўтган халқаро китоб кўргазмаларида классик ва замонавий муаллифларнинг асарларини намойиш этдилар.
Ёш ёзувчиларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилди. Маданият ва ахборот вазирлиги ва Қозоғистон Ёзувчилар уюшмаси ўртасидаги стратегик ҳамкорлик доирасида янги авлод муаллифларини шакллантиришга қаратилган учта йирик лойиҳа амалга оширилди. Натижада 35 та бадиий ва илмий-ма'рифий тўплам нашр этилди ва кутубхоналарга етказиб берилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Пекин форумида кутубхона тажрибаси билан ўртоқлашди.