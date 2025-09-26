Қозоғистон Пекин форумида кутубхона тажрибаси билан ўртоқлашди
ASTANА. Кazinform — Хитой пойтахти — Пекинда “Маданият ва технологияларни комплекс ривожлантириш” мавзусидаги Пекин маданий форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги хабар берди.
Тадбир доирасида ялпи йиғилиш, олтита параллель форум ва 20 дан ортиқ тематик сессия ва муҳокама форумлари ташкил этилди.
Иштирокчилар маданий меросни рақамлаштириш, фан ва техниканинг маданий ижодга қўшган ҳиссаси, аудиовизуал индустрия интеграцияси, янги технологиялар орқали оммавий маданият сифатини ошириш, онлайн маданиятни инновацион ривожлантириш ва цивилизациялар хилма-хиллигини сақлаш масалаларини муҳокама қилди.
Қозоғистон томонидан Маданият ва ахборот вазирлигининг Архивлар, ҳужжатлаштириш ва китоб иши қўмитаси раиси Рустам Али иштирок этди ва кутубхона тизимига сунъий интеллектни жорий этиш бўйича миллий стратегия бўйича маъруза қилди. Узоқ муддатли ҳисобот хорижий экспертлар томонидан юқори баҳоланди.
Янги Зеландия, Пекин университети, Шанхай, Сингапур ва бошқа минтақалардан келган етакчи мутахассислар ҳам замонавий технологиялар ва маданият соҳаси чорраҳасида яратилган имкониятларни таҳлил қилди.
Форум “Сунъий интеллект контекстида кутубхоналарнинг имкониятлари ва муаммолари” мавзусидаги махсус сессия билан якунланди. Йиғилишда дунёнинг етакчи кутубхона директорлари, таниқли олимлар ва инновацион технология мутахассислари иштирок этиб, сунъий интеллектнинг жамоат маданият муассасаларига таъсири ва келажаги ҳақида сўз юритдилар.
Эслатиб ўтамиз, янги технологиялар ва сунъий интеллект кутубхоналар ишини ўзгартираётгани ҳақида ёзган эдик.