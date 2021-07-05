OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:29, 05 Июл 2021 | GMT +6

    Қозоғистон киноасари Лондонда «Энг яхши анимацион филм» деб топилди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Лондонда бўлиб ўтган учинчи ECG кинофестивали натижалари эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    Евроосиё мамлакатлари филмлари танловида Буюк Британия, Россия, Беларусь, Қрим Республикаси, Украина, Ўзбекистон, Қирғизистон, Озарбайжон, Қозоғистон, Франция, Португалия, Хитой ва Туркиядан жами 46 та филм намойиш этилди.

    Қозоғистонлик Мақсут Сарсембаев ва Мансур Сарсембаевларнинг «Hasked Future» филми Лондоннинг марказий қисмида жойлашган Premier Cinemaда бўлиб ўтган тақдирлаш маросимида «Энг яхши сценарий» мукофотига сазовор бўлди.

    Дилшат Рахматулиннинг «Серый гусь «Despair» филми «Энг яхши анимацион филм» деб топилди.

    Яна бир қозоқ филми «Baluan Sholak» дипломи билан тақдирланди.

    Теглар:
    Маданият ҚР Маданият ва спорт ишлари вазирлиги
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!