07:34, 12 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистон қиличбозлари жаҳон чемпионатида қатнашади
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон қиличбозлик терма жамоаси Қоҳирага борадиган таркибни эълон қилди. 15 июлдан 23 июлга қадар Миср пойтахти жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади, деб хабар беради Kazinform Olympic.kzга таяниб.
Федерация маълумотларига кўра, жаҳон чемпионатида қуйидаги спортчилар иштирок этади:
Эркаклар: Руслан Қурбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Муҳамедали Раҳманали, Жанат Набиев.
Аёллар: София Николайчук, Татьяна Приходко, Айгерим Сарибай, Карина Доспай, Анастасия Гулик.
Фото: olympic.kz