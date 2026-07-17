Қозоғистон Камбоджага қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини кўпайтиришга тайёр
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Камбоджа Бош вазири билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар беради.
Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференцияси доирасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Камбоджа Бош вазири Хун Манет билан учрашди.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва Камбоджа ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва ўзаро ҳурматга асосланган шерикликни юқори баҳолади.
Қозоғистон Президенти икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликка янги туртки бериш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, савдо айланмасини оширишнинг истиқболли соҳалари қаторига қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик ишлаб чиқариши, туризм, қурилиш, озиқ-овқат саноати, транспорт ва логистика киради.
Хусусан, мамлакатимиз буғдой, ўғитлар ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташишни кўпайтиришга тайёр.
Бундан ташқари, БМТнинг электрон ҳукуматни ривожлантириш индексида энг яхши 24 та давлат қаторидан жой олган Қозоғистон илғор технологиялар соҳасидаги тажрибаси билан ўртоқлашиши мумкин.
Бош вазир Хун Манет Камбоджанинг Қозоғистон билан муносабатларни мустаҳкамлашга қизиқишини тасдиқлади.
У икки мамлакат ҳукуматлари ва бизнес ҳамжамиятлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлади ва қўшма лойиҳаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирди.
Суҳбат давомида Президент ва Бош вазир глобал ва минтақавий тузилмалар доирасида интеграция бўйича фикр алмашдилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев Осиёда ва ҳамкорликда кенгаш фаолиятини қўллаб-қувватлагани учун Камбоджа томонига миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, Бош вазирга Астана БМТ қошида Халқаро сув ташкилотини тузиш ташаббуси билан чиққанини маълум қилди.
Учрашув якунида Хун Манет Қозоғистон Президентини ўзи учун қулай вақтда Камбоджага ташриф буюришга таклиф қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Таиланд Бош вазирини мамлакатга таклиф қилгани ҳақида хабар берган эдик.