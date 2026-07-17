Қасим-Жомарт Тоқаев Таиланд Бош вазирини Қозоғистонга ташриф буюришга таклиф қилди
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Шанхайга амалий ташрифи давомида Таиланд Бош вазири Анутин Чарнвиракул билан учрашди.
Ақорда матбуот хизмати хабар беришича, Давлат раҳбари Қозоғистон Таиландни Осиёдаги асосий шерикларидан бири деб билишини таъкидлади.
Президент икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий интеграция истиқболларини юқори баҳолади. Жорий йилнинг дастлабки тўрт ойида савдо айланмаси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 76 фоизга ўсиб, 110 миллион доллардан ошди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, бу кўрсаткични ҳали ҳам ошириш мумкин. Хусусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш орқали савдо ҳажмини ошириш учун катта салоҳият мавжуд.
Давлат раҳбари тадбиркорлар учун қулай шароитлар яратиш мақсадида икки мамлакат ҳукуматлари ўртасидаги муносабатларни фаоллаштиришни таклиф қилди.
Ҳамкорликни кучайтириш учун фойдаланиш мумкин бўлган соҳалардан бири бу туризмдир.
Таиланд Қозоғистон фуқаролари учун энг машҳур йўналишлардан биридир. Фақат ўтган йилнинг ўзида бу мамлакатга 150 мингдан ортиқ қозоғистонликлар ташриф буюришди.
Қозоғистон Таиланд фуқароларига ноёб таътил имкониятларини, жумладан, қишки туризм хизматларини таклиф қилиши мумкин.
Анутин Чарнвиракул ўз мамлакати ўзаро манфаатли кўплаб масалалар бўйича ҳамкорликни кучайтириш ниятида эканлигини айтди.
Унинг сўзларига кўра, Бангкок иқтисодиёт, савдо, рақамлаштириш ва туризм соҳаларидаги ҳамкорликка янги туртки бериш зарур деб ҳисоблайди.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Анутин Чарнвиракулни Қозоғистонга расмий ташриф билан келишга таклиф қилди.