Қозоғистон ҳудудларида автомобиль ювиш нархи қанча
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон шаҳарларида автомобиль ювиш хизматларининг нархи ҳудудга, транспорт воситаси турига ва хизмат кўрсатиш даражасига қараб ўзгаради. Умуман олганда, енгил автомобилни ювиш нархи — 2700-6500 тенге, кроссоверлар учун эса 3500-9000 тенге орасида.
Катта шаҳарларда нархлар ўртача: Алмати ва Астанада автомобилни ювиш — 3000-6500 тенге, кроссоверни ювиш эса 4000-7500 тенге орасида. Бундай шаҳарларда кўпинча мураккаб хизматлар таклиф этилади: ташқи ювиш, ички тозалаш ва баъзан ҳимоя қопламаси (wax/coating).
Кичик шаҳарларда ёки баъзи ҳудудларда нархлар бироз пастроқ. Масалан, Павлодар ва Жезқазған шаҳарларида енгил автомобилни ювиш 2000-2700 тенгедан бошланади, Қарағандининг баъзи жойларида эса кроссоверни ювиш нархи 9000 тенгега етади. Бу фарқ кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш сифатига, ишлатиладиган ускуналарга ва автомобиль ювиш жойига боғлиқ.
Қозоғистондаги автомобиль ювиш бозорида қизиқарли тенденциялар кузатилмоқда. Сўнгги йилларда ўз-ўзига хизмат кўрсатадиган автомобиль ювиш жойлари (self-service) сони кўпайди. Уларда ҳайдовчи автомобилни ўзи ювиши мумкин, бу эса техник хизмат кўрсатиш харажатларини тежайди. Бундан ташқари, баъзи автомобиль ювиш жойлари уч фазали ювиш технологиясидан фойдаланади: автомобиль аввал кўпик билан ишланади, кейин шампун билан ювилади ва ҳимоя қатлами билан қопланади. Ушбу хизмат нархи оддий ювишдан қимматроқ, аммо бу сизга автомобилнинг ташқи қисмини узоқ вақт давомида тоза сақлаш имконини беради.
Автомобиль ювиш маъмурининг маълумотларига кўра, айниқса баҳорда, март-апрель ойларида автомобиллар сони кўпаяди, баъзан навбат 2-3 соатгача давом этиши мумкин. Қишда автомобиль ювишга ташриф буюрувчилар камроқ бўлади, шунинг учун навбат қисқаради.
Яъни, автомобиль ювиш хизматларига талаб мавсумга қараб ўзгаради. Бундан ташқари, нархга транспорт воситасининг ўлчами, хизмат кўрсатиш даражаси, ишлатиладиган кимёвий моддалар ва шаҳар инфратузилмаси таъсир қилади.
