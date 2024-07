“TravelScapes версияси бўйича, Versatile Excellence Travel Awards мукофотига кўра Қозоғистон Ҳиндистон ва БАА саёҳатчилари учун энг машҳур дестинацияга айланди. Kazakhstan - Like Never Before видео ролиги Португалияда бўлиб ўтган ART&TUR кинофестивалида “Энг яхши дестинация – мамлакат” ва “Энг яхши реклама кампанияси” номинациялари бўйича энг яхши деб топилди”, - дея хабар беради вазирлик.