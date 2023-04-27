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    11:01, 27 Апрел 2023 | GMT +6

    Қозоғистон халқи Ассамблеясининг ХХХII сессияси бошланди

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    ASTANА. Каzinform – Қозоғистон халқи Ассамблеясининг ХХХII сессияси Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида бошланди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

    ХХХII сессияси мавзуси - «Адолатли Қозоғистон: бирлик, барқарорлик, тараққиёт».

    Кеча бошланган тадбирнинг биринчи кунида сессия делегатлари иштирокида давра суҳбати бўлиб ўтди.

    Сессия доирасида турли диаспора вакиллари Қозоғистон халқларининг бирлиги куни арафасида умумий қора уй(ўтов) қуриш маросимида иштирок этди.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқи Ассамблеясининг ХХХII сессиясида иштирок этиши хабар қилинганди.

    Муаллиф: Есимжан Нақтибай


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