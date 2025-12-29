12:20, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон халқи Ассамблеясини ривожлантиришнинг 2030 йилгача бўлган концепцияси тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — Концепция Қозоғистон халқи Ассамблеясини янада ривожлантиришни назарда тутади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Давлат раҳбарининг Фармони билан Қозоғистон халқи Ассамблеясининг 2030 йилгача бўлган "Бирлигимиз — хилма-хилликда" концепцияси тасдиқланди. Ҳужжатда жамоатчилик тотувлиги ва миллий бирликни таъминлаш мақсадида мамлакатни жипслаштиришга қаратилган янги тамойиллар ва ёндашувлар назарда тутилган, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонни имзолади.