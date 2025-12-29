OZ
    Қозоғистон халқи Ассамблеясини ривожлантиришнинг 2030 йилгача бўлган концепцияси тасдиқланди

    ASTANА. Кazinform — Концепция Қозоғистон халқи Ассамблеясини янада ривожлантиришни назарда тутади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    ҚХА
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбарининг Фармони билан Қозоғистон халқи Ассамблеясининг 2030 йилгача бўлган "Бирлигимиз — хилма-хилликда" концепцияси тасдиқланди. Ҳужжатда жамоатчилик тотувлиги ва миллий бирликни таъминлаш мақсадида мамлакатни жипслаштиришга қаратилган янги тамойиллар ва ёндашувлар назарда тутилган, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Тоқаев давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонни имзолади.

