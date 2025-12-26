Тоқаев давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонни имзолади
2025 йил 25 декабрда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда Аsорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 44-моддаси 21)-кичик бандига мувофиқ, давлат бошқаруви тизимининг самарадорлигини ошириш мақсадида ҚАРОР ҚИЛАМАН:
1. Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитасига ахборот-коммуникация инфратузилмасининг энг муҳим объектларининг ахборот хавфсизлиги қисмида ахборотлаштириш соҳасида давлат назоратини амалга ошириш бўйича Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлигининг функциялари ва ваколатлари юклатилсин.
2. Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси берилган функциялар ва ваколатларга мувофиқ Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлигининг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг ҳуқуқий вориси сифатида белгилансин.
3. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси билан биргаликда Қозоғистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда:
1) зарур қонунчилик ўзгартиришларини ишлаб чиқсин;
2) ушбу фармонни амалга ошириш учун бошқа чоралар кўрилишини таъминласин.
4. Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси Қозоғистон Республикаси Президентининг “Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик қўмитаси тўғрисидаги низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Фармони лойиҳасини Қозоғистон Республикаси Президенти кўриб чиқиши учун тақдим этсин.
5. Ушбу фармоннинг ижросини назорат қилиш Қозоғистон Республикаси Президенти Администрациясига юклатилсин.
6. Ушбу фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.