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    18:12, 24 Январ 2023 | GMT +6

    Қозоғистон халқи Ассамблеяси номидан Сенатга 5 нафар депутат тайинланди

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    ASTANА. Кazinform – Парламент Сенатининг бир қатор депутатлари тайинланди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

    «Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига, «Қозоғистон халқи Ассамблеяси тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси Қонунининг 7-моддаси 1- қисми 3-1-бандига мувофиқ, ҚАРОР қиламан:

    1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

    Евгений Андреевич Больгерт;

    Закиржон Пирмуҳамедович Қўзиев;

    Нурия Исмағиловна Ниязова;

    Алишер Гапиржанович Сатвалдиев;

    Геннадий Геннадиевич Шиповских тайинлансин», — дейилади Президент фармонида.


    Теглар:
    Сенат Қозоғистон Халқ Ассамблеяси Парламент
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