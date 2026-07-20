KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ғарбида ва шимолида ёғингарчилик кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг аксарият қисмида ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Ғарбий, шимоли-ғарбий ва шимолий ҳудудларнинг айрим жойларида кучли ёмғир, дўл ва кучли шамол эсиши кутилмоқда.

    дождь
    Фото: Максат Шыгарбай \ Kazinform

    Жанубий ва жануби-шарқий ҳудудларда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво ёғингарчиликсиз давом этади.

    Астанада — ҳаво қисман булутли, ёмғир, момақалдироқ ва дўл кутилмоқда. Ҳаво ҳарорати: кечаси +16…+18 °C, кундузи +29…+31 °C.

    Алматида — ҳаво қисман булутли, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати: кечаси +27…+29 °C, кундузи +40…+42 °C.

    Чимкентда — ҳаво қисман булутли, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати: кечаси +27…+29 °C, кундузи +40…+42 °C.

    Синоптиклар прогнозига кўра, ҳудудда кучли ёмғирлар 23 июлга қадар давом этади.

    Об-ҳаво Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф