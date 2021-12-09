17:31, 09 Декабр 2021 | GMT +6
Қозоғистон гандболчилари жаҳон чемпионатининг асосий босқичига чиқишди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон гандбол терма жамоаси Испанияда бўлиб ўтаётган жаҳон чемпионатининг асосий босқичига йўл олди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, энди қозоғистонлик спортчилар яна учта учрашув ўтказишади.
Жумладан, Қозоғистон терма жамоаси Швеция, Пуэрто-Рико ва Нидерландияга қарши баҳс олиб боради.
Учрашувлар 9, 11 ва 13 декабр кунларига белгиланган.