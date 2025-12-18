Қозоғистон фуқаролари Қатарда расман ишлашлари мумкин
ASTANА. Кazinform – Қатар Ташқи ишлар вазирлиги дипломатик каналлар орқали Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Қатар Давлати Ҳукумати ўртасида ушбу мамлакатда қозоғистонлик ишчиларни иш билан таъминлашни тартибга солиш тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича ички процедуралар бажарилганлигини тасдиқловчи ёзма билдиришнома юборди.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, битим кучга кирди.
Ҳужжат 2024 йил 14 февралда Давлат раҳбарининг Доҳага расмий ташрифи давомида имзоланган. 2025 йилда Битимни ратификация қилиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси Қозоғистон Республикаси Парламентининг иккала палатаси томонидан маъқулланган (10 сентябрь - Мажилисда, 9 октабрь - Сенатда) ва 20 октябрда Қозоғистон Республикаси Президенти томонидан қонун имзоланган.
— Битим Қатарда қозоғистонлик фуқароларни ишга жойлаштириш учун хавфсиз ва шаффоф шароитлар яратишга ҳамда уларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлашга қаратилган.
Ҳужжат мутахассисларни танлаш учун аризаларни алмашиш, уларнинг малакасини текшириш ва меҳнат шартномаларини тузишнинг аниқ тартибини белгилайди. Шартнома қозоғистонлик ишчиларнинг ижтимоий ва меҳнат ҳуқуқларини, жумладан, стандарт меҳнат шартномасига мувофиқ авиачипталар, уй-жой ва тиббий ёрдам учун тўловларни, ишнинг аниқ шартларини, таътил ва иш ҳақини тўлашни, шартнома муддатидан олдин бекор қилинган тақдирда ишчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни кафолатлайди, — дейилади вазирлик хабарида.
Шартнома қоидаларининг бажарилишини мониторинг қилиш учун Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги ва Қатар Давлати Меҳнат вазирлиги вакилларидан иборат Қўшма қўмита тузилади.
Қатарлик иш берувчилар томонидан таклиф қилинадиган барча бўш иш ўринлари migration.enbek.kz порталида жойлаштирилади, бу Қозоғистон фуқароларига Қатар Давлатида иш билан таъминлаш имкониятларига очиқ ва расмий кириш имконини беради.
Ҳозирда вазирлик Корея Республикаси, Саудия Арабистони, БАА, Словакия, Япония, Швеция, Италия, Норвегия, Польша, Чехия Республикаси, Руминия ва Финляндия билан меҳнат фаолиятини тартибга солиш ва мигрант ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича шунга ўхшаш меморандумлар ва битимлар тузиш устида иш олиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилнинг 9 ойи натижаларига кўра, 156,7 минг қозоғистонлик меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақсадида чет элда ишламоқда.
Қозоғистон фуқароларининг энг кўп қисми Россия Федерациясида (128,8 минг киши), Корея Республикасида (15,2 минг киши), Польшада (2,6 минг киши) ва Буюк Британияда (1,4 минг киши) ишлайди.