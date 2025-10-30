Қозоғистон энергетика соҳасида Финляндия билан ҳамкорликни қайси йўналишда ривожлантиради
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлигида вазир ўринбосари Санжар Жаркешов ва Финляндия Иқтисодий ишлар ва меҳнат вазирлигининг доимий котиби Тимо Яаатинен, шунингдек, Финляндия компаниялари - EastCham Finland, Wärtsilä, Finnvera ва Nurminen Logistics вакиллари ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, музокаралар давомида томонлар энергетика соҳасидаги Қозоғистон-Финляндия ҳамкорлигининг долзарб масалалари ва қўшма инвестиция ва инновация лойиҳаларини амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилишди.
Вазир ўринбосари таъкидлаганидек, Қозоғистон энергетика соҳасида Финляндия билан шерикликни ривожлантиришга катта аҳамият беради ва ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштиришга, энг яхши тажрибалар билан алмашишга, шунингдек, барқарор энергия лойиҳаларига инвестицияларни жалб қилишга тайёр.
Учрашув давомида қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантириш, энергия самарадорлигини ошириш ва энергетика инфратузилмасини модернизация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Энергетика вазирлиги Финляндиянинг «Wärtsilä» компанияси билан ҳамкорлик қилиш тажрибасига эга ва бу йўналишдаги ҳамкорликни янада ривожлантиришдан манфаатдор. Томонлар, шунингдек, "яшил" трансформация ва декарбонизация соҳасидаги қўшма лойиҳаларга қизиқиш билдирдилар. Бу Қозоғистоннинг 2060 йилга бориб углерод нейтраллигига эришиш бўйича миллий устуворликларига мос келади.
Учрашув давомида Финляндия Президентининг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида Қозоғистон ва Финляндия вазирликлари ўртасида имзоланган энергетика соҳасидаги Меморандумни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Белгиланган вазифаларни амалда амалга ошириш учун икки томонлама ишчи гуруҳ тузилди. Унинг биринчи йиғилиши ўтган йили бўлиб ўтган эди. Бу йил эса аниқ лойиҳалар ва ўзаро таъсир механизмларини муҳокама қилиш учун кейинги йиғилиш ўтказилиши режалаштирилган.
Музокаралар якунида томонлар ушбу учрашув Қозоғистон ва Финляндия Республикаси ўртасида энергетика соҳасида ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш ва ҳамкорликни янада ривожлантириш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилишига ишонч билдирдилар.
Эслатиб ўтамиз, Финляндия Президентининг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида 15 та ҳужжат имзоланди.