OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:33, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Александр Стуббнинг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида 15 та ҳужжат имзоланди

    ASTANА. Кazinform — Финляндия Президентининг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида 15 та ҳужжат имзоланди.

    Александр Стуббнинг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида 15 та ҳужжат имзоланди
    Фото: Ақорда

    Шу жумладан:

    1. Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги ва Финляндия Республикаси Радиация ва ядро хавфсизлиги бошқармаси (STUK) ўртасида ядро энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги ўзаро англашув меморандуми;

    2. Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ҳамда Финляндия Республикаси Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги вазирлиги ўртасида сув ресурсларини бошқариш бўйича ўзаро англашув меморандуми;

    3. Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги, Финляндия сув форуми (Finnish Water Forum) ва Қозоғистон миллий сув ресурслари ва ирригация университети ўртасида сув ресурсларини рақамлаштириш ва бошқариш йўналишида илмий-тадқиқот ва таълим салоҳиятини ошириш бўйича ўзаро англашув меморандуми;

    4. "Бурабай" курортида туризмни ривожлантириш бўйича ҳамкорлик меморандуми;

    5. Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазирлиги ва Финляндия сув форуми ўртасида гидрометеорология ва қишлоқ хўжалиги назорати, атроф-муҳит мониторинги учун онлайн автоматлаштирилган тизим (AMS) маҳаллий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича ният декларацияси;

    6. Қозоғистонда экологик қишлоқларни ривожлантириш лойиҳаси бўйича ўзаро англашув меморандуми;

    7. «Теңіз жасағы» АЖ ва «Lamor Corporation Plc» ўртасида нефть тўкилишига қарши кураш ва денгиз операцияларини қўллаб-қувватлаш соҳасида ҳамкорлик меморандуми каби бошқа келишувлар ҳам мавжуд.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Александр Стубб Қўшма баёнот қабул қилганликлари ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Александр Стубб Ҳужжатлар Қозоғистон Президенти Финляндия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!