Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Польшадаги Европа кубогини 5 та медаль билан якунлади
ASTANА. Каzinform - Қозоғистонлик дзюдочи Айбол Нисанали Польша пойтахти Варшавада бўлиб ўтган Европа кубогида бронза медалига сазовор бўлди.
Эркаклар ўртасидаги 90 кг вазн тоифасида у кучли учлик орасида ажралиб турди ва мамлакатга бешинчи совринни келтирди. Тасалли финалида у украиналик Олександр Токтамишни мағлуб этди.
Шундай қилиб, Қозоғистон терма жамоаси Варшавадаги Европа кубогини умумжамоа ҳисобида 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медали билан бешинчи ўринда якунлади.
Шуни таъкидлаш керакки, аввалроқ Қозоғистондан учта спортчи 60 кг вазн тоифасида шоҳсупага кўтарилган эди. Финалда Тоқтар Умиталиев Сунғат Нурлатулини мағлуб этган бўлса, Асилхан Зинуллин ушбу вазн тоифасида бронза медали учун баҳсда польшалик спортчи Ксаверий Игнасякни мағлуб этди.
Миллий терма жамоа учун яна бир бронза медалини Камила Берлиқаш (78 кг) қўлга киритди.
Таъкидлаш жоизки, эркаклар ва аёллар ўртасидаги Европа кубогида 27 мамлакатдан 320 нафар дзюдочи иштирок этди.
