Қозоғистон Черногорияни ишончли ҳамкор деб билади – Қасим-Жомарт Тоқаев
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Черногория ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик изчил ривожланмоқда. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория президенти Яков Милатович билан кенгайтирилган музокаралар чоғида маълум қилди.
Давлат раҳбари Черногория Президентининг ташрифи алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади, чунки у мамлакатлар ўртасидаги дипломатик муносабатларнинг 20 йиллиги доирасида бўлиб ўтмоқда.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев бугунги кичик миқёсдаги музокаралар давомида икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича умумий позиция тасдиқланганини таъкидлади.
Икки мамлакат расмий делегациялари аъзолари иштирокида давом этган музокаралар давомида сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари Черногорияни Қозоғистоннинг Болқон ярим оролидаги ишончли шерикларидан бири деб атади. Шунингдек, у мамлакат раҳбариятининг Европа Иттифоқига қўшилишга қаратилган конструктив ва изчил сиёсатини юқори баҳолади.
“Жаноб Президент, Сиз Европа Иттифоқига аъзоликка номзод деб ҳисобланган Черногориянинг ислоҳотларни илгари суриш ва мавқеини мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнаб келмоқдасиз. Ушбу миллий стратегик мақсадга эришишда муваффақиятлар тилаймиз”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввал хабар қилинганидек, Қасим-Жомарт Тоқаев Черногория Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди.