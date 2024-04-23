15:11, 23 Апрел 2024 | GMT +6
Қозоғистон бокс бўйича халқаро турнирда иккита олтин медални қўлга киритди
Икки қозоғистонлик боксчи Бишкекда (Қирғизистон) Дуйсенқул Шопоков хотирасига бағишланган халқаро турнир финалида чиқиш қилди, деб хабар беради Каzinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
75 килограмм вазн тоифасида қозоғистонлик Бақберген Алиасқаров қирғизистонлик Даниэл Абдураҳмонов билан олтин медаль учун жанг ўтказиши керак эди, бироқ у мусобақани тарк этди. Шу тариқа қозоғистонлик боксчи жангсиз чемпион бўлди.
Вазни 86 килограммгача бўлган полвонлар ўртасидаги финал баҳсида Аман Қазанғапов Осиё чемпионатининг уч карра бронза медали совриндори қирғизистонлик боксчи Эркин Адилбек уулу билан учрашди ва бўлиб ўтган баҳсда ғалаба қозонди – 4:1.