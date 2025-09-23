Қозоғистон Америка бизнес сардорлари билан бир қатор келишувларга эришди – Ерлан Қарин
ASTANA. Kazinform – Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ўзининг Telegramдаги саҳифасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШга ташрифи муваффақиятли ўтганини ёзди.
“Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитойга яқиндаги ташрифи чоғида умумий қиймати 15 миллиард долларга яқин 70 та шартнома имзоланди. Президентнинг АҚШга бу галги ташрифи ҳам анча муваффақиятли ўтмоқда. Америкалик бизнес сардорлари билан бир қатор истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришилди. Гап Wabtec, PepsiCo, Amazon, Chevron ва бошқа йирик компаниялар ҳақида бормоқда. Масалан, Wabtec билан тахминан 4,2 миллиард долларлик шартнома имзоланган. Сармоя жалб этиш борасида изчил ва тизимли ишлар олиб борилмоқда”, – деб ёзади Ерлан Қарин.
