Қасим-Жомарт Тоқаев Chevron корпорацияси раҳбари билан учрашди
NEW YORK. Кazinform — Қозоғистон Президентининг АҚШ ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашуви Chevron корпорацияси директорлар кенгаши раиси ва бош директори Майкл Виртнинг қабули билан давом этди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Давлат раҳбари корпорация мамлакат иқтисодий тараққиётига катта ҳисса қўшганини таъкидлади. Мустақиллик йилларида Chevron Тенгиз ва Қарашиғанақ каби йирик конларни ўзлаштиришда иштирок этиб, Қозоғистонга қарийб 55 миллиард доллар сармоя киритди. Ҳозирда дунёдаги энг йирик энергетика компаниясининг умумий маҳсулотининг 25 фоизи Қозоғистонга тегишли.
Учрашувда Тенгиз конини кенгайтириш лойиҳасини келгусида амалга ошириш масалалари, Қарашиғанақда газ қазиб олиш ва қайта ишлаш истиқболлари, шунингдек, углеводородларни жаҳон бозорига, жумладан, “Ўрта коридор” орқали ташишни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.