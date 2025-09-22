Президент Amazon компаниясининг катта вице-президенти Дэвид Запольскини қабул қилди
NEW YORK. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Amazon компаниясининг катта вице-президенти, глобал ва ҳуқуқий масалалар бўйича директори Дэвид Запольски рақамлаштириш, алоқа ва сунъий интеллект соҳаларида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Amazon компаниясининг мамлакат Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги, шунингдек, “Қазақтелеком” компанияси билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш режасини қўллаб-қувватлашини билдирди.
Ҳамкорлик Қозоғистонда юқори тезликдаги интернетни таъминлаш, киберхавфсизликни мустаҳкамлаш каби стратегик муҳим соҳаларни қамраб олади.
Amazon нафақат мамлакат билан боғлиқ лойиҳаларни амалга ошириш, балки Қозоғистонни сунъий йўлдош алоқаси учун минтақавий марказ яратиш платформаси сифатида ҳам кўради.
Қозоғистон Президентининг Нью-Йоркка амалий ташрифи доирасида “Қазақтелеком” ва Amazon Kuiper компаниялари Kuiper сунъий йўлдош тармоғи учун хизматлар кўрсатиш бўйича дистрибьюторлик шартномасини имзолади.
Шунга кўра, Amazon Kuiper компанияси Алмати, Оқкўл ва Актау шаҳарларида ўзининг ер усти инфратузилмасини яратиш ниятида. Ушбу лойиҳага қарийб 200 миллион доллар сармоя киритиш режалаштирилган.
Ушбу ташаббус Давлат раҳбарининг рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва мамлакатнинг барча ҳудудлари учун замонавий телекоммуникация хизматларидан тенг фойдаланишини таъминлаш бўйича топшириғи доирасида амалга оширилмоқда.
