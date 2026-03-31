Қозоғистон 2029 йилда «KazSat-3» ўрнини босувчи сунъий йўлдошни учиришни режалаштирмоқда
ТASSHKENT. Kazinform — «KazSat-3» ўрнини босувчи янги сунъий йўлдошни учириш 2029 йилда режалаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистон пойтахтида бўлиб ўтган Космик технологиялар конференцияси – 2026 тадбирида иштирок этган Қозоғистон Республикаси Аэрокосмос қўмитаси раисининг ўринбосари Қуандиқ Шуленбаев маълум қилди, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
– «KazSat-3» сунъий йўлдошини алмаштириш бўйича ишлар бошланди. Хусусан, етказиб берувчини танлаш ва тендер тартиблари ташкил этилмоқда. Биз уни 2029 йилда алмаштирамиз. «KazEOSat-1» ва «KazEOSat-2» сунъий йўлдошларига келсак, уларнинг хизмат муддати 2021 йилда тугаган. Бироқ, биз қурилмаларнинг хизмат муддатини узайтирмоқдамиз. Яъни, қурилмалар ишлаяпти ва шунга мос равишда биз маълумотларни қабул қилмоқдамиз ва Қозоғистон давлат органларига маълумотларни тақдим этмоқдамиз. Келажакда уларнинг ўрнини МR сунъий йўлдошлари гуруҳи эгаллайди, — деб жавоб берди Куандик Шуленбаев Кazinform мухбирининг саволига.
Таъкидлаш жоизки, юқорида айтиб ўтилган конференция давомида 2027 йилда космосга учириладиган туркий давлатларнинг қўшма сунъий йўлдоши тақдим этилди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2028 йилда «Mirzo Ulug’bek» сунъий йўлдошини космосга учиришни режалаштирмоқда.