Қозоғистолик параволейболчилар жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда
Қозоғистон параволейбол федерацияси президенти Дуйсенбай Турғановнинг маълум қилишича, волейболни ўтириб ўйнадиган терма жамоаси Босния ва Герцеговина пойтахти - Сараево шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.
Жаҳон чемпионати 4 ноябр куни бошланди. Унда дунёнинг 16 давлатидан жамоалар иштирок этмоқда.
«Қозоғистон параволейбол жамоасининг 11 карра чемпиони Атирау, Қизилўрда ва Манғистау вилоятлари спортчиларидан иборат. Миллий терма жамоамиз Осиё ўйинларида III-ўринни, Осиё чемпионатида II ва III-ўринни эгаллади. Ҳозир жаҳон рейтингида энг кучли саккизталикдан жой олди. Жаҳон чемпионатининг B гуруҳида Хорватия, Эрон ва Ироқ терма жамоалари билан учта ўйин ўтказди. Дастлаб Хорватия терма жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этишди. Шундан сўнг Эрон Ислом Республикаси терма жамоасини мағлуб этди. Учинчи ўйинда эса Ироқ терма жамоаси устидан 3:0 ҳисобида зафар қучди», - дейди Дуйсенбай Турғанов.
Энди қозоғистонлик параволейболчилар Сербия Республикаси терма жамоаси билан тўқнаш келишади. Жаҳон чемпионати 11 ноябрга қадар давом этади.
Муаллиф: Бек Мустафа