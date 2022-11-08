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    07:44, 08 Ноябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистолик параволейболчилар жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда

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    ATYRAÝ. Kazinform – Қозоғистонлик параволейболчилар жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистон параволейбол федерацияси президенти Дуйсенбай Турғановнинг маълум қилишича, волейболни ўтириб ўйнадиган терма жамоаси Босния ва Герцеговина пойтахти - Сараево шаҳрида ўтказилаётган жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.

    Жаҳон чемпионати 4 ноябр куни бошланди. Унда дунёнинг 16 давлатидан жамоалар иштирок этмоқда.

    «Қозоғистон параволейбол жамоасининг 11 карра чемпиони Атирау, Қизилўрда ва Манғистау вилоятлари спортчиларидан иборат. Миллий терма жамоамиз Осиё ўйинларида III-ўринни, Осиё чемпионатида II ва III-ўринни эгаллади. Ҳозир жаҳон рейтингида энг кучли саккизталикдан жой олди. Жаҳон чемпионатининг B гуруҳида Хорватия, Эрон ва Ироқ терма жамоалари билан учта ўйин ўтказди. Дастлаб Хорватия терма жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этишди. Шундан сўнг Эрон Ислом Республикаси терма жамоасини мағлуб этди. Учинчи ўйинда эса Ироқ терма жамоаси устидан 3:0 ҳисобида зафар қучди», - дейди Дуйсенбай Турғанов.

    Энди қозоғистонлик параволейболчилар Сербия Республикаси терма жамоаси билан тўқнаш келишади. Жаҳон чемпионати 11 ноябрга қадар давом этади.



    Муаллиф: Бек Мустафа

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