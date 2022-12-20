13:10, 20 Декабр 2022 | GMT +6
Қостанайлик кикбоксчилар Осиё чемпионатида медаллар қўлга киритди
QOSTANAY. Kazinform – Бангкокда бўлиб ўтган кикбоксинг бўйича Осиё чемпионатида қостанайлик полициячилар совринли ўринларни қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Чемпионат 10-18 декабр кунлари Таиландда бўлиб ўтди.
Қостанай вилояти ПД Махсус тезкор жавоб отряди ходимлари – 91 кг вазн тоифасида 1-ўринни эгаллаган полиция катта лейтенанти Темирлан Қабиев, шунингдек, 86 кг вазн тоифасида полиция катта лейтенанти Мади Тоқтаров Осиё чемпионатининг энг яхши спортчиси сифатида тан олинди.
Муаллиф: Жанна Мусабаева