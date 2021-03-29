14:21, 29 Март 2021 | GMT +6
Коронавирус: Қозоғистонда 122 мингдан ортиқ одам вакцина билан эмланди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонда коронавирус тарқалишининг олдини олиш бўйича идоралараро комиссияси вакцина билан эмлаш бўйича сўнгги маълумотларни эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
29 март ҳолатига кўра, вакцинанинг 1 компонентини олганларнинг умумий сони – 122 701 кишини ташкил қилди.
Вакцинанинг 2 компонентини олганларнинг умумий сони – 31 422 кишини ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Алексей Цой апрель ойида Қозоғистонга 3 миллион доза КВИга қарши вакцинаси келишини маълум қилганди.
Яқинда Қозоғистон мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган нанотехнологияларга асосланган иккита вакцина Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан рўйхатдан ўтказилди.