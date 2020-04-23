09:27, 23 Апрел 2020 | GMT +6
Коронавирус инфекцияси инсульт ва эпилепсияга олиб келиши мумкин - олимлар
NUR-SULTAN. Kazinform – Коронавирус инфекцияси инсульт ва эпилепсияга олиб келиши мумкин, деб хабар берди Kazinform Қозоғистон Президенти ҳузуридаги Фавқулодда вазиятлар бўйича давлат комиссиясининг тезкор штабига таяниб.
Нюрнберг клиникасидаги неврология марказининг мудири, немис олими Франк Эрбгут COVID-19 сабаб бўлиши мумкин бўлган неврологик касалликлар ҳақида гапириб берди.
Профессорнинг сўзларига кўра, аҳволи оғир беморларда инсульт, мия яллиғланиши, бош айланиши ва ҳатто эпилепсия оғир касал беморларда касалликнинг асоратлари сифатида пайдо бўлиши мумкин. Вирус ўз-ўзини йўқ қиладиган автоиммун жараёнини қўзғатади, бунда организм ўзининг асаб ҳужайраларига ўзи ҳужум қилади.
Франк Эрбгутнинг таъкидлашича, Хитойнинг Ухань шаҳрида беморларнинг 36,4 фоизида неврологик асоратлар кузатилган. Бироқ, профессор бундай аломатлар тез-тез учрамаслигига ишонтирди. Шунинг учун ушбу аломатларни вируснинг аломати деб эмас, балки, алоҳида ҳолат деб ҳисоблаш лозим.