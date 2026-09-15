Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Сеулга давлат ташрифи билан борган Қозоғистон Президентини Корея Республикаси Президенти қароргоҳида тантанали равишда кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ли Чжэ Мён делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.
Фахрий қоровул бошлиғи рапорт берди ва икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди.