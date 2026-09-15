KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

    ASTANА. Кazinform — Сеулга давлат ташрифи билан борган Қозоғистон Президентини Корея Республикаси Президенти қароргоҳида тантанали равишда кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ли Чжэ Мён делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    Фахрий қоровул бошлиғи рапорт берди ва икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.

    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди.

    Сиёсат Қозоғистон Президенти Ақорда Жанубий Корея
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф