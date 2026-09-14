Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мённинг таклифига биноан Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбарини Сеул аэропортида Бош вазир ўринбосари — Фан ва АКТ вазири Бае Гюнг Ҳоон кутиб олди.
Шуни таъкидлаш керакки, 12 сентябрь куни Давлат раҳбари XVIII БРИКС саммитида иштирок этиш учун Нью-Деҳлига борди.
У ерда Президент Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси билан учрашди ва АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди.
Трамп шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаевни мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади.