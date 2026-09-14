KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди

    ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ли Чжэ Мённинг таклифига биноан Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарини Сеул аэропортида Бош вазир ўринбосари — Фан ва АКТ вазири Бае Гюнг Ҳоон кутиб олди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    Шуни таъкидлаш керакки, 12 сентябрь куни Давлат раҳбари XVIII БРИКС саммитида иштирок этиш учун Нью-Деҳлига борди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    У ерда Президент Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси билан учрашди ва АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда
    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда
    Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди
    Фото: Ақорда

    Трамп шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаевни мамлакат мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади.

    Сиёсат Қозоғистон Президенти Ақорда Жанубий Корея
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф