    09:42, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Қор, кучли шамол: 10 апрелда об-ҳаво кескин совийди

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” 10 апрель учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    “10 апрелда ғарбда, шимолда ва жануби-шарқда кучли ёмғир ёғиши, момақалдироқ, дўл ва кучли шамоллар бўлиши кутилмоқда. Кечаси шимоли-ғарбда ва шимолда ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистоннинг 16 та вилояти ва учта мегаполисида об-ҳаво ҳақида огоҳлантиришлар эълон қилинган эди.

    Бугун эса мамлакатимиз пойтахти Астанада:

    Ҳаво булутли бўлади. Ҳарорат эса кундузи тахминан +1°C гача, кечаси эса -7°C гача тушади. Шамол тезлиги тахминан 4–5 м/с гача эсади.

    Ҳозирда ҳаво ҳарорати -5…-6°C атрофида, бироқ шамол туфайли -10…-15°C гача тушиши мумкин.

    Ляззат Сейданова
