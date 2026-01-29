Конституциявий комиссия аъзоси: Янги Конституция масалаларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ
АSTANА. Kazinform – Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг бугунги йиғилишида Республика адвокатлар ҳайъати раиси Мади Мирзағараев комиссия доирасида янги Конституция масалаларини кўриб чиқишни таклиф этди.
– Сўнгги икки кун ичида биз таклиф этилаётган ўзгаришларни ҳар томонлама ва диққат билан муҳокама қилдик. Кеча лойиҳанинг дастлабки варианти тақдим этилди. Мен бу ўзгаришларни чуқур ўрганиб чиқдим. Бундай Конституциянинг мазмун концепциясини ўзгартиришга қаратилган бошқа муҳим янгиликлар ҳам кам эмас, – деди у.
Мади Мирзағараев таклиф этилаётган ўзгаришлар жамиятнинг бугунги талабларига, замон талабига жавоб беришини таъкидлади.
– Шу муносабат билан Конституциявий комиссия доирасида янги Конституция масалаларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайман. Сўз охирида бу ўзгаришлар бўйича якуний қарорни Қозоғистон халқи қабул қилишини яна бир бор таъкидламоқчиман. Бу ўзгаришларнинг тақдирини референдум белгилайди. Бугунги вазифамиз – жамиятга аниқ ва инсонга йўналтирилган Конституциявий ечимларни таклиф этиш. Кейинги қадам халқимиз қўлида, – деди у.
Эслатиб ўтамиз, Мажилис депутати Конституциядаги референдум атамасини умуммиллий референдум деб ўзгартиришни таклиф қилди.