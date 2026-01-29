Конституциядаги референдум атамасини умуммиллий референдум деб ўзгартириш керак — Мажилис депутати
АSTANА. Kazinform — Конституциядаги республика референдуми атамасини умуммиллий референдум деб ўзгартириш керак. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссия йиғилишида ҚР Мажилиси депутати Мурат Абенов маълум қилди.
— Комиссия доирасида тарихий хатони тузатиш имконияти мавжуд. Ҳозирги Конституция матнига мувофиқ, референдум республика референдуми деб аталади. Аммо, ўзингиз биласизки, референдум энг муҳим масалалар бўйича ўтказилиши керак. Шу сабабли, референдум атамаси объектини "халқнинг бирлиги референдум ўтказишнинг асосий талаби" деб ўзгартириш керак. Шу муносабат билан республика референдуми атамаси ўрнига миллий референдум, умуммиллий референдум деб ўзгартириш таклиф этилади, — деди Мурат Абенов.
Эслатиб ўтамиз, Kazinform агентлиги Конституциявий комиссиянинг V йиғилишини жонли эфирда кўрсатмоқда.