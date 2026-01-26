Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг навбатдаги йиғилиши 28 январда бўлиб ўтади
АSTANА. Kazinform — Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 4-йиғилиши 28 январда бўлиб ўтади. Бу ҳақда Конституциявий суд раиси Эльвира Азимова маълум қилди.
— Бугун сизлар билан умумий жадвал бўйича самарали ишладик. Фикр ва таклифлар алмашдик, мулоҳазалар билдирдик. Ишчи гуруҳларнинг муҳокама натижалари бўйича қўшимча таклифлар келиб тушди. Улар умумий жадвалга киритилади. Шунингдек, 4-йиғилишда муҳокама қиладиган тузатишларимизни лойиҳа матни шаклида расмийлаштиришни таклиф қиламан. Чунки жадвални кўрдингизлар, жуда катта. Ҳаммамизнинг аниқ лойиҳани кўришга қизиқишимиз бор. 4-йиғилишимиз чоршанба — 28 январда бўлиб ўтади. Аниқ вақти қўшимча хабар қилинади, — деди комиссиянинг 3-йиғилишини якунлаган Эльвира Азимова.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги конституциявий ислоҳот давлат ҳокимиятини янада шаффоф, жамият олдида ҳисобдор ва фуқароларга яқинлаштиришга қаратилган. Мажлис депутати Асхат Раҳимжанов бу фикрни Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг учинчи йиғилишида билдирди.