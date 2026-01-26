Конституциявий ислоҳот ҳокимиятни фуқароларга яқинлаштириши керак - депутат
ASTANA. Kazinform - Қозоғистондаги конституциявий ислоҳот давлат ҳокимиятини янада шаффоф, жамият олдида ҳисобдор ва фуқароларга яқинлаштиришга қаратилган. Мажлис депутати Асхат Раҳимжанов бу фикрни Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг учинчи йиғилишида билдирди.
Унинг сўзларига кўра, таклиф этилаётган ўзгартиришлар расмий янгилаш доирасидан чиқиб, давлат бошқарувининг янги архитектурасини шакллантиришга қаратилган.
“Гап ҳокимият очиқ ва жамият олдида ҳисобдор бўладиган, институтлар эса тезкор ва адолатли ишлайдиган давлатнинг янги архитектураси ҳақида бормоқда. Бугунги кунда одамларни ҳар қандай ҳуқуқий хулосалардан кўра кўпроқ ташвишга соладиган битта оддий савол бор. Ушбу ислоҳотдан сўнг давлат халққа яқинлашадими? Агар бизнинг жавобимиз "ҳа" бўлса, унда менимча, биз тўғри йўналишда ҳаракатланмоқдамиз”, - деди депутат.
Шунингдек у ислоҳотнинг самарадорлиги янги институтлар сони билан эмас, балки фуқаролар ҳаётидаги реал ўзгаришлар билан баҳоланиши кераклигини таъкидлади. Асхат Раҳимжанов инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатларини кенгайтириш, шу жумладан қонун билан белгиланган тартибда тинч йиғилишлар ҳуқуқини таъминлаш муҳимлигини эслатди.
“Биз Конституцияни Конституция учун ўзгартирмаяпмиз. Биз Конституцияни инсон учун ўзгартиряпмиз”, - деди у.
Депутат Қозоғистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар дунёдаги демократик жараёнларга мос келишини ва халқаро социал-демократик ҳамжамият томонидан қўллаб-қувватланаётганини таъкидлади.
“Бу мамлакатдаги конституциявий ўзгаришлар алоҳида сиёсий тажриба сифатида эмас, балки жаҳон демократик трансформациянинг бир қисми сифатида қабул қилинаётганидан далолат беради”, — деди Мажлис депутати.