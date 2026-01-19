Конституциявий ислоҳот: Президент ишчи гуруҳ билан асосий ёндашувларни муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform — Астанада Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Парламент ислоҳоти бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Йиғилишда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Президентга Ишчи гуруҳ фаолияти ҳақида ҳисобот берди ва Парламентни трансформация қилишга доир таклиф этилаётган конституциявий ўзгаришлар кўлами кенг эканига эътибор қаратди.
Давлат маслаҳатчиси Ишчи гуруҳ аъзоларининг умумий фикрини етказди ва ушбу ўзгаришлар сиёсий тизимни замон талабларига мувофиқ модернизация қилишга ҳисса қўшишини айтди.
Президентнинг ҳуқуқий масалалар бўйича ёрдамчиси Ержан Жиенбаев фуқаролардан олинган таклифлар асосида Конституциявий ислоҳот бўйича ишчи гуруҳ аъзолари томонидан ишлаб чиқилган асосий ёндашувлар ҳақида маълумот берди. Хусусан, ўтган йилнинг октябрь ойидан бери ўтказилган йиғилишларда янги Парламент билан боғлиқ барча масалалар кўриб чиқилди. Булар депутатлар сони, ваколат муддати, сайлов тартиби, бир палатали Парламентнинг қонунчилик механизмлари, шунингдек, унинг бошқа ҳокимият институтлари билан ўзаро таъсири каби масалаларни ўз ичига олди.
Парламентаризм институти директори Наталья Пан фуқаролар, экспертлар ва жамоат бирлашмаларидан e-Otinish ва eGov платформалари орқали олинган таклифлар ҳақида маълумот берди.
Сўнгги бир неча ой ичида барча сиёсий партиялар, ўнлаб нодавлат ташкилотлар, бизнес ҳамжамияти вакиллари, ҳуқуқшунос олимлар ва мутахассислар конституциявий ислоҳот бўйича ўз ташаббусларини тақдим этишди. Парламент ислоҳотларидан ташқари, Ишчи гуруҳ фуқаролардан давлат тузилишининг умумий масалалари ва сиёсий ва давлат институтларини такомиллаштириш бўйича 1,6 мингга яқин таклиф олди.
Парламент Мажилисидаги «Amanat» партияси фракциясининг раҳбари Елнур Бейсенбаев, "Ақ жол" партияси етакчиси Азат Перуашев ва Бутунмиллатли социал-демократик партияси фракциясининг раҳбари Асхат Раҳимжанов парламент ислоҳоти доирасида амалга оширилаётган конституциявий ўзгаришларнинг кўламини маълум қилишди. Улар Парламент депутатларининг ҳудудлардаги ишчи учрашувлари давомида фуқаролар бўлажак сиёсий ислоҳотларга алоҳида қизиқиш билдирганликларини таъкидладилар.
Шунингдек, йиғилишда Сенатнинг Конституциявий қонунчилик, суд ҳокимияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари қўмитаси раиси Нурлан Бекназаров, Парламент Мажилиси депутатлари Унзила Шапақ, Марат Башимов, Никита Шаталов ва сиёсатшунос Бўрихан Нурмухамедов ўз фикрларини билдирдилар.
