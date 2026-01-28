OZ
    18:00, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Конституциявий ислоҳот: Халқ кенгаши референдум ўтказиш ташаббусини кўтариши мумкин

    АSTANА. Kazinform – Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг навбатдаги йиғилишида Конституциявий суд раиси ўринбосари Бақит Нурмуханов Қозоғистон Халқ кенгашига республика референдумини ўтказиш ташаббусини кўтариш ҳуқуқи берилишини маълум қилди.

    референдум
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    – Унинг Қурултойга қонун лойиҳаларини киритиш, республика референдумини тайинлаш бўйича таклифга ташаббус кўрсатиш ваколатлари белгиланди, – деди у.

    Унинг айтишича, бу Конституцияга Қозоғистон Халқ кенгашига оид масалаларни тартибга солувчи алоҳида бўлим киритишни талаб қилади.

    – Таркибига мамлакат фуқаролари кирувчи бу юқори маслаҳат органи Қозоғистон халқи манфаатларини ифода этади, – деди Конституциявий суд раиси ўринбосари.

    Эслатиб ўтамиз, Конституция матнининг 84 фоизи тузатилди.

    Теглар:
    Конституциявий комиссия Конституциявий суд Конституция Конституциявий ислоҳот
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
