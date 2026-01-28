18:00, 28 Январь 2026 | GMT +5
Конституциявий ислоҳот: Халқ кенгаши референдум ўтказиш ташаббусини кўтариши мумкин
АSTANА. Kazinform – Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг навбатдаги йиғилишида Конституциявий суд раиси ўринбосари Бақит Нурмуханов Қозоғистон Халқ кенгашига республика референдумини ўтказиш ташаббусини кўтариш ҳуқуқи берилишини маълум қилди.
– Унинг Қурултойга қонун лойиҳаларини киритиш, республика референдумини тайинлаш бўйича таклифга ташаббус кўрсатиш ваколатлари белгиланди, – деди у.
Унинг айтишича, бу Конституцияга Қозоғистон Халқ кенгашига оид масалаларни тартибга солувчи алоҳида бўлим киритишни талаб қилади.
– Таркибига мамлакат фуқаролари кирувчи бу юқори маслаҳат органи Қозоғистон халқи манфаатларини ифода этади, – деди Конституциявий суд раиси ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, Конституция матнининг 84 фоизи тузатилди.