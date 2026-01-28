Конституция матнининг 84 фоизи тузатилди — Конституциявий ислоҳот
АSTANА. Kazinform — Конституция матнининг 84 фоизи тузатилди. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 4-йиғилишида Конституциявий суд раиси ўринбосари Бақит Нурмаханов маълум қилди.
— Амалдаги асосий қонун преамбуладан, 9 бўлимдан ва 101 моддадан иборат. Таклиф қилинаётган лойиҳада преамбула, 11 бўлим ва 104 модда қамраб олинган. 2 янги бўлим пайдо бўлди. Улар «Халқ кенгаши» ва «Конституцияга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш» деб номланади. 4 бўлимнинг номи ўзгартирилди. Умумий қоидалар бўлими, Конституциявий тузумнинг асослари, инсон ва фуқаро бўлими, Асосий ҳуқуқлар, эркинликлар ва мажбуриятлар, Парламент бўлими, Қурултой, судлар ва суд ҳакамлиги, прокуратура, инсон ҳуқуқлари бўйича вакил бўлими, Суд ҳакамлиги, ҳуқуқни муҳофаза қилиш механизмлари бўлимлари бўлиб таърифланди. 77 моддага тузатишлар тайёрланди. Бу Конституция матнининг 84 фоизини ташкил этади. Шу тариқа, ўзгартишлар ва қўшимчалар асосий қонуннинг барча бўлимларини қамраб олган деб айтиш мумкин, — деди Бақит Нурмаханов.
Эслатиб ўтамиз, Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг тўртинчи йиғилиши ўтказилмоқда.