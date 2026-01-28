Конституциянинг ўзгартиришлар киритилган дастлабки лойиҳаси тайёрланди — Эльвира Азимова
АSTANА. Kazinform – Конституцияни ислоҳ қилиш бўйича таклифлар ҳали ҳам келиб тушмоқда. Бу ҳақда Конституциявий комиссия йиғилиши модератори, Қозоғистон Республикаси Конституциявий Суди раиси Эльвира Азимова маълум қилди.
Эльвира Азимова Асосий қонун билан ишлаш ҳар бир шахсдан алоҳида масъулият талаб қилишини, шунинг учун ҳар бир таклиф диққат билан таҳлил қилиниши кераклигини таъкидлади. Комиссия аъзоларининг позициялари аниқ ва асосланган бўлиши зарур.
– Ҳозир биринчи лойиҳа тақдим этилган. Олдинги йиғилишда биз қиёсий жадвални ҳар томонлама муҳокама қилиб, лойиҳани матн шаклида тайёрлашга келишган эдик. Таклифлар ҳали ҳам келиб тушмоқда. Улар орасида комиссиянинг ишчи органи — Конституциявий суд аппаратига ҳам келмоқда. Ҳозирги вақтда 13 шахсдан таклифлар келиб тушди. Барча материаллар бизнинг ишимиз доирасида кўриб чиқилиши керак, – деди Эльвира Азимова Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 4-йиғилишида.
Шу билан бирга, спикер нормаларни қайта ёзиш эмас, таклиф қилинаётган ўзгаришлар ва замонавий талабларни ҳисобга олган ҳолда Конституциянинг асосий қоидаларини мустаҳкамлаш вазифаси ҳам қўйилганини эслатиб ўтди.
– Тайёрланган Конституция лойиҳасининг матнини диққат билан кўриб чиқиш керак бўлади. Шунинг учун ҳозир матн билан гуруҳларда ишлаймиз. Шу асосда аниқ шаклланган норма таҳрирлари билан бирга таклифлар беришни сўрайман. Биз уни гуруҳий иш доирасида муҳокама қиламиз, – деди Конституциявий Суди раиси.
Комиссиянинг 5-йиғилиши 29 январда бўлиб ўтади. Аниқ вақти хабар қилинади.